В Орле пройдет XХ междугородний турнир по боксу памяти тренера Плахова

Организаторы турнира— управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» и ОО «Орловская областная федерация бокса».

Турнир будет проходить с 26 по 29 января в Орловском спортивном техникуме (ул. Октябрьская, 65).

Его торжественное открытие состоится 27 января в 17 часов. Соревнования начнутся в этот день в 16 часов. 28 и 29 января старт соревнованиям будет дан в 12 часов.

В турнире примут участие более 150 спортсменов из сборных команд городов Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области.

Победители во всех весовых категориях будет награждены кубками, медалями и грамотами. Также будут определены победители в номинациях «Лучший боксер», «За волю к победе», «Самый красивый бой» — им вручат ценные призы и грамоты, информирует мэрия Орла.