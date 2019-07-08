8 июля 2019



В Орле пройдет юношеское первенство по мини-футболу (12+)

С 9 по 17 июля в Орле пройдет открытое первенство МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» по мини-футболу.

В соревнованиях принимают участие команды двух возрастных групп:

— юноши 2007-2009 годов рождения;

— юноши 2005-2006 годов рождения.

Первенство будет проходить по следующему регламенту:

— 9 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу ул. Щепная, 10;- 10 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу ул. Приборостроительная, 45;

— 11 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу пер. Артельный, 4;

— 15 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу ул. Маринченко, 9б;

— 16 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу ул. Розы Люксембург, 54;

— 17 июля для первой группы — в 17.00, для второй группы — в 19.00 на спортивной площадке по адресу ул. Паровозная, 60.

 

 

 

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Опубликовано 08 Июл 2019 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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