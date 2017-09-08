В Орле пройдет заключительный концерт областного конкурса «Романса дивное звучанье»

29 октября в концертном зале Орловского областного центра народного творчества пройдёт заключительный концерт первого областного конкурса исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье».

В концерте прозвучат романсы в исполнении известных орловских вокалистов Натальи Куприяновой, Александра Митина, Елены Болдовской и других, а также победителей конкурса из Кромского, Урицкого, Хотынецкого, Орловского, Ливенского, Троснянского районов, из Мценска и Орла.

Концерт состоится по адресу: г. Орёл, Карачевский переулок, д. 6. Начало — в 14 00.