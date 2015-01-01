В Орле пройдут чемпионат и первенство города по рукопашному бою

Соревнования будут проходить 11 февраля с 19 часов в ООТ ОГО ВФСО «Динамо» (ул. Красноармейская, 8) и 12 февраля в спортивном центре АО «Корпорация «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4).

Торжественное открытие соревнований состоится 12 февраля в 13 часов в спортивном центре АО «Корпорация «ГРИНН».

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из сборных команд Белгорода, Смоленска, Тулы, Брянска, Липецка, Калуги, Москвы, Орла, Орловской и Московской областей, информирует пресс-служба мэрии Орла.