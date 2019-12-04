4 декабря 2019



В Орле пройдут “Дни нау4ного кино” (12+)

Акция, в названии которой буква заменена цифрой, пройдет в ОГУ на следующей неделе. Как пояснили организаторы, “это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет”. При этом “Дни кино” отходят от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном. Так что Орёл станет лишь одной из площадок для показа фильмов. Что характерно, в каждом городе участники акции самостоятельно выбирают фильмы, которые хотят показать у себя. Сами студенты могут почувствовать себя в роли организаторов важного события: собрать аудиторию, сформировать собственную программу показов и пригласить интересных экспертов для дискуссий. Зрители увидят современные документальные фильмы и познакомятся с последними достижениями науки и, возможно, именно в этих кинозалах зародятся великие идеи для исследований. В программе фестиваля такие фильмы как “Медведи Камчатки”, «Изобретая будущее», «Вы доверяете этому компьютеру?», «Как устроена вселенная?», «Разум, сердце и душа» и другие работы из России, Индии, Германии, США, Великобритании, Швеции. Афиша фестиваля размещена в группе “Наука Орла”.

 

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Опубликовано 04 Дек 2019 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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