В Орле пройдут публичные слушания по изменению устава города

Публичные слушания состоятся 11 августа 2020 года в 16:00 в малом зале администрации города (Пролетарская гора, д. 1). Орловцы могут внести свои предложения по этому вопросу до 7 августа включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, а также по адресу электронной почты: gorsowet@orel.ru.

Изменения в устав формально необхолдимы для приведения в соответствие городских и областных законов. Напомним, ранее облсоветом были внесены изменения в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».

Напомним, что в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отдельные вопросы избрания глав муниципальных образований, а также их полномочий определяются законом субъекта РФ. В соответствии с этим Законом, предусмотрена возможность избрания глав муниципальных образований на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из его состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Теперь же, согласно изменениям, внесенным в областной закон № 2491-ОЗ установлен новый вариант избрания глав городских округов области с численностью населения более ста тысяч человек. Таким образом, глава Орла избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кроме того, устанавливается, что глава муниципального образования возглавляет местную администрацию. В свою очередь, председатель Орловского городского Совета народных депутатов, избирается городским Советом из своего состава тайным голосованием на первом заседании.