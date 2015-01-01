В Орле пройдут публичные слушания по уже начавшейся стройке

В Орле на 10 мая назначены публичные слушания по «вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» — именно так говорится в документах. В этом месте — на Наугорском шоссе, 66 — несколько лет назад был заложен фундамент новой церкви. Потом стройку заморозили, а для верующих была открыта часовня.

Несколько дней назад работы на стройплощадке возобновились и даже появился аншлаг, на котором сказано, что объект будет построен до 1 ноября 2018 года. Что именно собираются обсуждать на публичных слушаниях — в документах на сайте горадминистрации не уточняется. Известно лишь, что речь идет о земельной участке площадью 5 783 кв. м. Публичные слушания пройдут в 17.00 в малом зале городской администрации.