В Орле пройдут публичные слушания по уже начавшейся стройке

В Орле на 10 мая назначены публичные слушания по «вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» — именно так говорится в документах. В этом месте — на Наугорском шоссе, 66 — несколько лет назад был заложен фундамент новой церкви. Потом стройку заморозили, а для верующих была открыта часовня.

Несколько дней назад работы на стройплощадке возобновились и даже появился аншлаг, на котором сказано, что объект будет построен до 1 ноября 2018 года. Что именно собираются обсуждать на публичных слушаниях — в документах на сайте горадминистрации не уточняется. Известно лишь, что речь идет о земельной участке площадью 5 783 кв. м. Публичные слушания пройдут в 17.00 в малом зале городской администрации.

 

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Опубликовано 25 Апр 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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с Новым годом!


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