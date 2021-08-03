3 августа 2021



В Орле пройдут соревнования по парусному спорту

C 4 по 8 августа на озере «Светлая жизнь» пройдет Студенческая Регата «Регион-57». В областных соревнованиях по парусному спорту примут участие около 100 ребят. Регата пройдет в нескольких классах. «Луч-мини» — юноши и девушки 2003-2009 г.р. «Лазер 4,7» — юноши и девушки 2004-2009 г.р. «Оптимист» — старшая группа юношей и девушек 2006-2012 г.р. и младшая группа мальчиков и девочек 2010-2012 г.р.

Также предусмотрены классы «Снайп» и «Парусная доска Фанборд», в которых примут участие ребята 2008 г.р. и старше, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

 

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Опубликовано 03 Авг 2021 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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