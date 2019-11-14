14 ноября 2019



В Орле пройдут торжества в честь 80-летия митрополита Антония (6+)

16-17 ноября в Орле пройдут торжества в честь 80-летия Высокопреосвященнейшего митрополита Антония (Черемисова), с 2011 по 2019 годы возглавлявшего Орловскую митрополию.

16 ноября в 17:00 в Богоявленском соборе города Орла архипастыри Орловской митрополии совершат праздничное всенощное бдение.

17 ноября в 9:00 архипастыри Орловской митрополии в Богоявленском соборе Орла совершат Божественную литургию.

17 ноября в 14:00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева откроется фотовыставка о жизни и служении митрополита Антония.

В этот же день в 15:00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева состоится праздничный концерт в честь юбиляра, информирует Орловская митрополия.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2019 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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