В Орле пройдут ярмарки вакансий

Центры занятости населения Железнодорожного и Северного районов приглашают ищущих работу на ярмарки вакансий, которые состоятся 17 и 18 июня. Ярмарку с Торговым домом «Мир колбас» организует Центр занятости Железнодорожного района, а Северного района — с Орловской кондитерской фабрикой.

Колбасному предприятию требуются: грузчики, кладовщики, водители-экспедиторы, торговые агенты, бухгалтер, сборщик. Заработная плата по указанным профессиям составляет от 33 до 40 тысяч рублей. Работодатель обещает доставку до работы и обратно транспортом предприятия.

Кондитерская фабрика ищет: укладчиков-упаковщиков, операторов линии, подсобных рабочих, электромонтера, слесаря-ремонтника. Обоим предприятиям нужны подсобные рабочие.

Ярмарки состоятся в помещениях работодателей. Отдел кадров Торгового дома «Мир колбас» проведёт собеседование 17 июня с 9.00 до 12.00 по адресу г. Орел, ул. Ливенская, 78, (телефон: 73-51-67). Кондитерская фабрика примет соискателей 18 июня с 10.00 до 14.00 по адресу г. Орёл, пер. Керамический, д. 5. (телефон: 20-11-09).

Эти ярмарки не были заранее запланированы. Они проводятся, исходя из острой потребности предприятий в кадрах.

В июне также запланировано проведение ярмарки в Хотынецком районе (22 июня). В ярмарке намерены участвовать 11 работодателей, относящихся к различным сферам деятельности — промышленной, пищевой, торговой, сельскохозяйственной, а также сферы здравоохранения, образования; 24 июня состоится ярмарка вакансий в Ливенском районе, 25 июня — в Колпнянском, — рассказали в орловской службе занятости.