В Орле пройдут юбилейные  Булгаковские чтения

Юбилейные Х Булгаковские чтения пройдут 16 и 17 ноября в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева.

Эта Международная научная конференция проходит с 2006 года на базе философского факультета университета и объединяет исследователей различных областей многогранного творчества С. Н Булгакова: философов, богословов, историков философии, экономистов, авторов работ по философии культуры и философии истории.

В Орле встретятся ученые из Москвы, Казани, Нижнего Тагила, Миасса и Ижевска, Белоруссии, Украины и Македонии.

Итогом работы юбилейной конференции станет десятый сборник научных статей «Булгаковские чтения», подготовленный по традиции к открытию чтений.

Пленарное заседание конференции состоится 16 ноября, в четверг, в 10.00 (аудитория №310 главного корпуса) и будет посвящено жизненному пути и творчеству С. Н. Булгакова. Во второй половине дня планируются секционные заседания: «Творческое наследие С. Н. Булгакова» и «Проблема человека и общества в контексте современной культуры».

Во второй день конференции, 17 ноября, в 10.00 (аудитория №323 главного корпуса) пройдет круглый стол на тему «Революция в России: столетний опыт осмысления».

Завершатся Булгаковские чтения заседанием секции молодых ученых, сообщают организаторы мероприятия.

 

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Опубликовано 09 Ноя 2017 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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