В Орле пропал пожилой мужчина. Его ищут вторые сутки

В группах по поиску пропавших людей, в частности, на форуме “Лиза Алерт” появилась ориентировка на пропавшего без вести пожилого мужчину, который 8 декабря 2020 года примерно в 13:00 ехал в автобусе №59 по маршруту ст.Лужки Орловские. До настоящего времени его местонахождения не установлено.

На вид пропавшему 95 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, с правого края верхней губы бородавка, волосы седые короткие, глаза серые. Был одет в куртку темно-синего цвета, на ногах коричневые ботинки, на голове серая вязаная шапка, на руках разные перчатки — серая и коричневая. С собой у пропавшего были серая сумка и черная трость. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Если кто располагает информацией о местонахождении пропавшего Александра Рудакова, или видел его — сообщите по телефонам: Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)