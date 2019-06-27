В Орле прошел антинаркотический праздник

Вчера, 26 июня, в Городском парке культуры и отдыха состоялось мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Спортивный праздник завершил месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие сотрудники Орловского центра СПИД, которые проводили анонимное консультирование для всех желающих. Медикам помогали волонтеры орловского мединститута.

На празднике были организованы показательные выступления спортсменов и мастер-класс по скандинавской ходьбе.