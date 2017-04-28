В Орле прошел фестиваль православной молодежи «Святой Георгий»

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония в Орловской области с 20 апреля по 6 мая проходил Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий».

Инициатором проведения фестиваля, который в этом году отметил свое 15-летие. является одноименное православное молодежное братство, существующее в городе с 2002 года.

Утром 6 мая прошел крестный ход от храма Михаила Архангела до кинотеатра «Победа», где был отслужен краткий молебен на месте Сретенской Георгиевской церкви, разрушенной в 1940-е годы.

В молитвенном шествии приняли участие горожане, ветераны локальных боевых конфликтов, члены православных молодежных и спортивных организаций.

На месте кинотеатра «Победа» до начала Второй Мировой войны стоял Георгиевский храм. Здесь до революции военнослужащие перед отправкой на войну получали священническое благословение, рядом с храмом находилось воинское кладбище. 6 мая 2007 года на его месте был установлен Поклонный крест.

Широко отмечать день святого покровителя российского воинства на Орловщине в наше время впервые начали в 2003 году, когда Православное молодежное братство во имя Георгия Победоносца в честь 1700-летия памяти святого провело крестный ход и православный фестиваль. С тех пор подобные мероприятия проводятся ежегодно.

Завершились праздничные мероприятия Гала-концертом лауреатов 15-го Международного фестиваля православной, военной, патриотической песни и поэзии «Святой Георгий».

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

 

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Опубликовано 10 мая 2017 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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