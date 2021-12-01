В Орле прошел флешмоб за отставку Музалевского





№41 (655) от 1 декабря 2021 г.

В прошедшую среду в центре Орла прошел своеобразный флешмоб сторонников общественного движения «Родной Орел», которое проводит акцию по сбору подписей за отставку спикера Орловского облсовета, секретаря регионального отделения «Единой России» Леонида Музалевского.

Перед началом сессии областного совета вокруг здания администрации Орловской области выстроились десятки машин с одинаковыми наклейками «Музалевский, в отставку».

Напомним, сбор подписей за отставку Леонида Музалевского движение «Родной Орел» объявило в сентябре. За три месяца в Орле и районах области было собрано более 20 тысяч подписей. Почему граждане активно подписываются за отставку и спикера и открыто призывают Музалевского уйти в отставку, рассказали участники флешмоба:

— Леонид Музалевский у власти находится столько лет, он пересидел трех губернаторов! За это время была принята куча антинародных инициатив, ухудшающих жизнь граждан, таких, как повышение налогов на транспорт, на недвижимость, повышение кадастровой стоимости земли, повышение тарифов ЖКХ. Поэтому я считаю, что такой человек не достоин находиться у власти.

— С каждым годом в городе Орле становится все хуже и хуже жить, а главный единоросс при этом ничего не делает.

Кстати, как стало известно «Орловской среде», после окончания флешмоба его участниками заинтересовались сотрудники полиции (по нашим данным, конкретно – ОП по Советскому району г. Орла). Нарушения каких законов ищут полицейские в действиях граждан, непонятно: насколько нам известно, клеить на автомобили наклейки и парковаться в центре города в разрешенных местах законодательство не запрещает.

Видеозапись с флешмоба опубликована на странице движения «Родной Орел» ВКонтакте https://vk.com/rodnoiorel?z=video-132689210_456239098%2F693d23413b34651204%2Fpl_wall_-132689210

Тем временем:

Уже в начале этой недели машины с такими же наклейками появились на столичных улицах, а именно на Ильинке, где находится приемная Президента Российской Федерации, и на Кутузовском проспекте, где расположена штаб-квартира «Единой России».





О том, что это значит мы расскажем в следующем номере.