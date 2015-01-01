В Орле прошел митинг обманутых дольщиков по Бурова, 46

В Орле собрались обманутые дольщики новостройки на Бурова, 46. Жители вышли с плакатами, чтобы хоть как-то привлечь к своей проблеме внимание властей. Напомним, последний раз дольщикам на Бурова обещали возобновление работ еще в апреле 2018-го. На официальном портале значится: «На сегодняшний день на ул. Бурова уже возобновлены работы по завершению строительства. Компания «Жилстрой-Инвест» приступила к внутренним отделочным и кровельным работам, в ближайшее время начнет работы по фасаду здания».

Между тем, областные власти публично обещали завершение строительства во втором квартале 2018 года. Жители, которые вышли на пикет 11 июля, заявили, что их не слышат. Стройка дома стоит без движения. «Денег нет, квартиры нет, и совести у вас тоже нет» — заявил на видеозаписи один из обманутых дольщиков. Претензии выдвигались и к гендиректору фирмы-застройщика — соответствующие плакаты держали сразу несколько участников митинга. Многие живут на съемном жилье и чем дольше затягивается стройка — тем больше затраты жителей.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что сегодня врио губернатор Андрей Клычков совершил объезд Северного района, где располагается проблемная стройка. Но до Бурова врио губернатора со своей командой так и не доехал.

Напомним, по документам срок сдачи многоэтажки первоначально был прописан как второй квартал 2016 года. В конце 2017 года выяснилось, что дом построен лишь на 80%. Тогда же выяснилась шокирующая подробность — формально обманутыми дольщиками покупателей квартир признать не могут, так как по закону объект должен быть заморожен минимум на полгода, а застройщик раз в месяц направляет туда рабочих. Таким образом, жители лишаются возможности встать в реестр обманутых дольщиков и получить все положенные по закону меры защиты.