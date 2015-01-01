В Орле прошел тургеневский праздник

В пятничный вечер в сквере Дворянское гнездо прошел праздник «И.С. Тургенев — взгляд в будущее», посвященный юбилею писателя.

На берегу Оки для орловчан и гостей города организовали выставку глиняных и соломенных изделий, народных костюмов, деревянной посуды и других изделий местных мастеров. У ротонды самых маленьких участников праздника учили рисовать на воде и лепить из глины.

На протяжении всего вечера проходил фотоконкурс «Я люблю Тургенева». Самыми креативными были признаны фотографии Марии Кузменковой, Татьяны Марковской и Анны Яшиной.