В Орле прошел «Велодень»

2 июня состоялся массовый велосипедный заезд. “Велодень” в Орле прошел в восьмой раз.

На площадках «Велобиатлон» и «Трасса» участники преодолевали полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» соревновались те, кто умеет держать баланс. В испытании «Велосилач» орловцы пробовали продержать на вытянутых руках велосипед как можно дольше, а площадка «Безумный велосипед» была создана специально для велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем.

На площади Ленина были организованы фотозоны.

Главное событие «Велодня» — пробег по улицам города. Колонна велосипедистов проследовала по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького и вернулась на площадь Ленина.