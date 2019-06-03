3 июня 2019



В Орле прошел «Велодень»

2 июня состоялся массовый велосипедный заезд. “Велодень” в Орле прошел в восьмой раз.

На площадках «Велобиатлон» и «Трасса» участники преодолевали полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» соревновались те, кто умеет держать баланс. В испытании «Велосилач» орловцы пробовали продержать на вытянутых руках велосипед как можно дольше, а площадка «Безумный велосипед» была создана специально для  велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем.

На площади Ленина были организованы фотозоны.

Главное событие «Велодня» — пробег по улицам города. Колонна велосипедистов проследовала по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького и вернулась на площадь Ленина.

 

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Опубликовано 03 Июн 2019 в 14:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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