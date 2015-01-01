В Орле прошла акция «Свеча памяти»
22 июня орловчане присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти».
В День памяти и скорби жители Орла собрались у стелы «Орел — город воинской славы» и зажгли огонь в лампадах, тем самым почтив память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие ветераны войны, студенты, школьники, представители областной и городской власти.
Память погибших почтили минутой молчания.
Акция «Свеча памяти» в областном центре прошла в восьмой раз.