В Орле прошла акция «Свеча памяти»

22 июня орловчане присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти».

В День памяти и скорби жители Орла собрались у стелы «Орел — город воинской славы» и зажгли огонь в лампадах, тем самым почтив память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие ветераны войны, студенты, школьники, представители областной и городской власти.

Память погибших почтили минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» в областном центре прошла в восьмой раз.