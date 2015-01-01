В Орле прошла ярмарка вакансий для женщин

В центре занятости населения Железнодорожного района прошла ярмарка вакансий для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе приглашались орловчанки, находящиеся в отпуске по уходу за детьми.

Работа ярмарки была организована совместно с МУП «Спецавтобаза» и ООО «ЦЭПО». На ярмарке предлагались вакансии: бухгалтер, швея, кладовщик, секретарь-референт, ведущий инженер и другие. Приглашения на работу получили 12 соискательниц.

С работодателями на ярмарке был проведён «круглый стол» по трудоустройству. Участникам рассказали о формировании базы стажировок для людей с инвалидностью, напомнили о необходимости их трудоустройства, создания рабочих мест, максимально приспособленных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также работодатели узнали об изменениях в законодательстве о квотировании рабочих мест для инвалидов.

В текущем году в Орле подобные специализированные ярмарки вакансий для женщин, желающих совмещать занятость с воспитанием несовершеннолетних детей уже прошли в центрах занятости населения Заводского и Советского районов.

 

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Опубликовано 06 Июл 2018 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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