В Орле прошли приёмку 12 дворовых территорий

По состоянию на 25 июня, из 67 дворовых территорий, включённых в программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год, 12 объектов приняты комиссией и жителями.

Речь идёт о следующих адресах: над. Дубровинского, 88; ул. Фомина, 12; пер. Гористый, 14; ул. Старо-Московская, 4; пер. Комсомольский, 24; ул. Комсомольская, 137 и 139 (объединённый двор); ул. Комсомольская, 249; ул. Комсомольская, 356; ул. Планерная, 52; ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33 (объединённый двор).

Также в работе сейчас находятся 30 дворов, из них пять полностью заасфальтированы и готовятся к сдаче. Это ул. Советская, 11; ул. Спивака, 16а и 18а (объединённый двор); ул. Салтыкова-Щедрина, 37а; пер. Ягодный, 13. Асфальтовое покрытие на трёх из этих объектов успешно прошло лабораторные испытания КУ ОО «Орёлгосзаказчик», результаты оставшихся проб ожидаются в ближайшее время, информирует администрация города Орла.