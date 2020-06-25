25 июня 2020



В Орле прошли приёмку 12 дворовых территорий

По состоянию на 25 июня, из 67 дворовых территорий, включённых в программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год, 12 объектов приняты комиссией и жителями.

Речь идёт о следующих адресах: над. Дубровинского, 88; ул. Фомина, 12; пер. Гористый, 14; ул. Старо-Московская, 4; пер. Комсомольский, 24; ул. Комсомольская, 137 и 139 (объединённый двор); ул. Комсомольская, 249; ул. Комсомольская, 356; ул. Планерная, 52; ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33 (объединённый двор).

Также в работе сейчас находятся 30 дворов, из них пять полностью заасфальтированы и готовятся к сдаче. Это ул. Советская, 11; ул. Спивака, 16а и 18а (объединённый двор); ул. Салтыкова-Щедрина, 37а; пер. Ягодный, 13. Асфальтовое покрытие на трёх из этих объектов успешно прошло лабораторные испытания КУ ОО «Орёлгосзаказчик», результаты оставшихся проб ожидаются в ближайшее время, информирует администрация города Орла.

 

22 июня в Орле зажгутся свечи памяти
Орловский референтный центр инструктирует граждан, как спасаться от бешенства
Десять членов ОПГ подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр в Орле и области
Опубликовано 25 Июн 2020 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"