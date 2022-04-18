В Орле прошёл второй общегородской субботник

В минувшую субботу свыше тысячи трудовых коллективов приняли участие в весенней уборке города. Всего на субботник вышли около 25 тысяч человек.

Как сообщает администрация г. Орла, от мусора очистили территории озера Светлая жизнь, улиц Емлютина, Латышских стрелков, МОПРа, Нормандии-Неман, Комсомольской, Автовокзальной, Васильевской, Машиностроительной, Генерала Родина, Часовой, Зои Космодемьянской, Веселой, Пархоменко, Матвеева, Цветаева, Приборостроительной, Генерала Жадова, Магистральной, Московском шоссе, Старо-Московском шоссе и многих других.

Были очищены берега рек Ока и Орлик на протяжении 5 км, территории парков Разградский, Семинарский, Ботаника, Победы, скверов Ливенский, Гуртьева, отдельные территории Щекотихинского, Овсянниковского, Медведевского лесов, Прокуровской рощи, зеленых зон улиц Металлургов и Северной.

В парке Победы высажены 50 лип.

Мероприятия по уборке и благоустройству Орла продолжатся.