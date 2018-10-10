10 октября 2018



В Орле проведут проверку всего общественного транспорта

В Орле пройдет тотальная проверка организации транспортного обслуживания населения перевозчиками и всего пассажирского транспорта. В частности, проверке подвергнутся документы, подтверждающие прохождение предрейсовых осмотров, технического и медицинского, а также условий стоянки и техобслуживания общественного транспорта.

Поводом для проверки стало трагическое ДТП с участием троллейбуса, которой двигался по маршруту №4 и маршрутного такси, которое в нарушение правил ПДД высаживало пассажиров из второго ряда.

Троллейбус ЗиУ 682 Г, бортовой номер 093, выпущен в 1989 году. В 2008 году был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова. В день трагедии он курсировал по маршруту № 4 «Автовокзал – больница им. Семашко» в 2-х сменном режиме. Выпуск на линию осуществлялся между 5 и 6 часами утра. При выпуске на линию, согласно действующего регламента, был проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний при прохождении предрейсовых осмотров выявлено не было. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТР данного троллейбуса проводились в соответствии с правилами технической эксплуатации троллейбуса, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

См. также: «В Орле троллейбус врезался в людей на остановке. Возбуждено уголовное дело»

 

 

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Опубликовано 10 Окт 2018 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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