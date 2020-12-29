В Орле проверили елочные базары. И не зря

Россельхознадзор провел рейды по елочным базарам. В итоге было установлено три случая ввоза деревьев хвойных пород (всего 700 штук) из фитосанитарных зон Брянской и Челябинской областей без карантинного сертификата. Как пояснили в пресс-службе ведомства, невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск распространения вредных организмов. Нарушители привлечены к административной ответственности. Новогодние деревья осмотрены. К счастью, никаких вредителей в этот раз на Орловщину не завезли, поэтому после обследования продукция допущена к реализации.