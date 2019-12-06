6 декабря 2019



В Орле проверили, как используются стоянки для машин инвалидов

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается День инвалида. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями СМИ провели рейд, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила остановки или стоянки транспорта в местах, отведенных для машин инвалидов. По закону на каждой стоянке, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Эти места не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Рейдовое мероприятие проводилось сразу в нескольких районах Орла. Его результаты показали, что не все автомобилисты соблюдают закон. За время рейда на автовладельцев — нарушителей было составлено четыре протокола по ч.2 ст.12.19 КоАП РФ. В санкции статьи предусмотрено наказание в виде штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
Кстати, интереснее всего наблюдать, как соблюдают закон люди в погонах. Например, возле главного здания УМВД по улице Салтыкова-Щедрина также предусмотрена парковка для инвалидов. И на ней крайне редко можно обнаружить машины со специальным знаком на лобовом стекле. Зато машины сотрудников полиции стоят на местах для инвалидов чуть ли не ежедневно. К сожалению, в пресс-релизе ГИБДД не уточняется — затронул ли рейд это место и был ли оштрафован хоть один нарушитель в погонах.

 

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Опубликовано 06 Дек 2019 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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