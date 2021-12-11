В Орле осмотрели места торговли пиротехникой

Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС провели рейд по выявлению несанкционированных мест продажи пиротехнических изделий. Местом проведения рейда стали несколько торговых площадок областного центра. Как пояснили в пресс-службе МЧС, Новый год не за горами, и подготовка к нему идет полным ходом. Кто-то отправляется за елкой и подарками, а кто-то – за пиротехническими изделиями. Но многие забывают, что неправильный выбор и применение пиротехнических средств могут создать угрозу для жизни и здоровья и привести к быстрому возникновению пожара. Профилактические мероприятия позволяют сотрудникам МЧС России убедиться в безопасности пиротехнических изделий, проверить наличие необходимой документации и убедиться в соблюдении правил хранения продукции, а также исключить продажу незаконных и некачественных изделий, способных причинить вред гражданам.

Участники рейда посетили Центральный и Южный рынки, а также подземный переход возле городского автовокзала, который используется, в том числе и как место для торговли. Мест несанкционированной торговли не выявлено.

В ходе рейда сотрудники ГПН также обратили внимание на места продажи гирлянд и прочей праздничной иллюминации. Дело в том, что некачественная продукция в любой момент может выйти из строя и привести к пожару. На реализуемую электротехническую продукцию были проверены сертификаты пожарной безопасности, нарушений также не выявлено. К сожалению, сами потребители не заботятся о своей безопасности и не требуют у продавцов необходимые документы. Инспекторы Госпожнадзора призывают граждан покупать только проверенную, сертифицированную продукцию!

Проведенный рейд – это еще и возможность напомнить представителям сферы торговли правила пожарной безопасности. В павильонах ведется торговля самым разнообразным товаром, и в каждом используется электричество для освещения и обогрева. Сотрудники МЧС России и члены ВСКС напомнили продавцам основные правила пожарной безопасности при использовании электроприборов, посоветовали иметь дополнительные огнетушители, рассказали об их типах и порядке применения. Также они напомнили номера вызова пожарной охраны «01», «101». С работниками торговых точек и гражданами была проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности во время новогодних праздников. Представители малого бизнеса смогли получить от сотрудников МЧС России ответы на интересующие их вопросы о требованиях пожарной безопасности.

Торговля пиротехникой еще не началась в полную силу. Она развернется ближе к новогодним праздникам. Начало активной торговли ожидается через две недели. Все это время и вплоть до завершения новогодних праздников сотрудники МЧС России будут задействованы в выявлении мест несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, а также напоминать жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности.