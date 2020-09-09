9 сентября 2020



В Орле проверили соблюдение масочного режима в транспорте

9 сентября в ходе очередного рейда проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте на муниципальных и пригородных маршрутах.

В рейде приняли участие представители департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, сотрудники ГИБДД.

-Наша задача — не наказать, а напомнить людям о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Ограничительные мероприятия в Орловской области продлены до 30 сентября 2020 года, а это значит, что маски необходимо носить во всех общественных местах, в том числе и общественном транспорте, — пояснил Андрей Молодчинин, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи УГХиТ администрации Орла.

Если пассажир отказывается надевать маску в общественном транспорте, составляется акт. Это крайняя мера, к которой в среднем за рейд прибегают 1-2 раза. В ходе сегодняшнего рейда нарушений не обнаружено, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.

 

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Опубликовано 09 Сен 2020 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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