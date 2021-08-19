В Орле проверяют владельцев оружия, проживающих рядом с избирательными участками

Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области проводят проверки владельцев гражданского оружия, которые проживают в 500 метрах от избирательных участков.

Также силовики проверяют комнаты хранения оружия в частных охранных, спортивных образовательных организациях и на объектах, осуществляющих торговлю оружием и боеприпасами.

«На сегодняшний день проведено более 1000 проверок, по результатам которых было выявлено 26 нарушений. По каждому составлен административный протокол, недобросовестные владельцы привлечены к ответственности», — сообщил подполковник Сергей Кутепкин.

Руководителям проверяемых объектов силовики направили письма с рекомендацией ограничить оборот оружия в период подготовки и проведения Единого дня голосования, информирует пресс-служба Росгвардии.