27 сентября 2018



В Орле проводят проверку по факту гибели голубей на площади Ермолова

Сообщение о гибели голубей на площади Ермолова поступило в Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области 26 сентября. Было организовано обследование площади, а также других мест скопления птиц.

В настоящее время повторные факты падежа голубей не установлены.

Проводится экспертиза на предмет выяснения причины гибели птиц. Обследования городских территорий продолжатся.

В случае выявления новых фактов гибели голубей следует обращаться по телефону: 45-86-19, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 27 Сен 2018 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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