В Орле проводят проверку по факту гибели голубей на площади Ермолова

Сообщение о гибели голубей на площади Ермолова поступило в Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области 26 сентября. Было организовано обследование площади, а также других мест скопления птиц.

В настоящее время повторные факты падежа голубей не установлены.

Проводится экспертиза на предмет выяснения причины гибели птиц. Обследования городских территорий продолжатся.

В случае выявления новых фактов гибели голубей следует обращаться по телефону: 45-86-19, информирует администрация Орла.