В Орле прозвучал «Гимн любви»

№22 (515) от 11 июля 2018 г.

 

8 июля, в день святых Петра и Февронии, у ротонды под Александровским мостом состоялся традиционный для областного центра праздник «Гимн любви»,

На празднике для горожан работали тематические площадки: мастер-класс по плетению венков, выставка мастеров народных промыслов, спортивная зона для игры в мяч с самыми маленькими гостями мероприятия.

Торжественная часть мероприятия началась с молебна о благополучии семейной жизни, который совершил священник Дионисий Костомаров.

Сразу после краткого богослужения к берегу реки Орлик подплыла старинная русская ладья, которая доставила на праздник персонажей, изображавших Петра и Февронию Муромских. Они рассказали об их истории любви и обратились с напутствием к молодоженам и ветеранам семейной жизни, которые также присутствовали на мероприятии.

Традиционно на празднике «Гимн любви» чествуют супругов, которые прожили в браке более 25 лет. Самому прочному союзу в этом году исполнился 61 год. Ветераны семейной жизни получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки, а молодожены —  свидетельства о браке.

По информации пресс-службы администрации г. Орла

 

В Орле выбрали «Мисс УМВД-2012»
ДДТ: орловские гастроли
Я скажу: не надо рая…
Опубликовано 11 Июл 2018 в 13:34. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"