В Орле прозвучал «Гимн любви»

№22 (515) от 11 июля 2018 г.

8 июля, в день святых Петра и Февронии, у ротонды под Александровским мостом состоялся традиционный для областного центра праздник «Гимн любви»,

На празднике для горожан работали тематические площадки: мастер-класс по плетению венков, выставка мастеров народных промыслов, спортивная зона для игры в мяч с самыми маленькими гостями мероприятия.

Торжественная часть мероприятия началась с молебна о благополучии семейной жизни, который совершил священник Дионисий Костомаров.

Сразу после краткого богослужения к берегу реки Орлик подплыла старинная русская ладья, которая доставила на праздник персонажей, изображавших Петра и Февронию Муромских. Они рассказали об их истории любви и обратились с напутствием к молодоженам и ветеранам семейной жизни, которые также присутствовали на мероприятии.

Традиционно на празднике «Гимн любви» чествуют супругов, которые прожили в браке более 25 лет. Самому прочному союзу в этом году исполнился 61 год. Ветераны семейной жизни получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки, а молодожены — свидетельства о браке.

По информации пресс-службы администрации г. Орла