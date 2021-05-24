24 мая 2021



В Орле прозвучат сонаты для фортепиано в исполнении музыкантов из Санкт-Петербурга (6+)

В День славянской письменности и культуры педагоги из Орла и Санкт-Петербурга обменяются опытом.

Сегодня в 12.00 в большом концертном зале Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского состоится большое культурно-просветительское мероприятие в рамках обмена опытом с Санкт-Петербургской детской школой искусств им. М.Л. Ростроповича, сообщает администрация г. Орла.

Преподаватели Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М.Л. Ростроповича, авторы-составители учебно-методического пособия для фортепиано «Крупная форма XVIII-XIX вв. Маленькая антология. Часть 1», рекомендованной Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н. А. Римского-Корсакова в качестве основного учебника для детских музыкальных школ и музыкальных училищ, поделятся с преподавателями из Орла практическим опытом, исполнив сонаты из сборника.

 

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Опубликовано 24 мая 2021 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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