В Орле пьяный водитель трамвая устроил ДТП

Как сообщают «Орловские новости», ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло вчера недалеко от женского монастыря.

Нетрезвая водитель трамвая №4 протаранила автомобиль и скрылась с места происшествия. Остановить нарушительницу удалось только на улице 5  Августа. Видео, как женщину выводят из трамвая сотрудники полиции, появилось в соцсетях.

Выпившую за рулем и учинившую ДТП женщину уволили по статье. Об этом «Орловским новостям» сообщил помощник гендиректора МУП ТТП по связям с общественностью Леонид Агибалов.

 

АТК быстрого реагирования
Объём поставок электроэнергии на объекты орловского МУП ТТП ограничен
В Орле предложили «отодвинуть» продажу алкоголя от школ и детских садов
Опубликовано 04 Июл 2018 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"