В Орле пьяный водитель трамвая устроил ДТП

Как сообщают «Орловские новости», ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло вчера недалеко от женского монастыря.

Нетрезвая водитель трамвая №4 протаранила автомобиль и скрылась с места происшествия. Остановить нарушительницу удалось только на улице 5 Августа. Видео, как женщину выводят из трамвая сотрудники полиции, появилось в соцсетях.

Выпившую за рулем и учинившую ДТП женщину уволили по статье. Об этом «Орловским новостям» сообщил помощник гендиректора МУП ТТП по связям с общественностью Леонид Агибалов.