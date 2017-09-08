В Орле пытаются построить высотку на опасном грунте

УМИЗ вновь ищет застройщика для освоения участка, расположенного в районе улицы Михалицына и Артельного переулка, сообщает группа «Новостройки города Орла». Кадастровый номер участка 57:25:0000000:3763; площадь под строительство — 11 000 м².

В соответствии с ПЗЗ участок предназначен для строительства многоэтажных жилых домов высотой от 5 до 18 этажей. Земля сдаётся в аренду сроком на 54 месяца. Застройщик будет определён по итогам аукциона, назначенного на 25 декабря 2017 г. Начальный размер ежегодной арендной платы установлен в размере 2 718 890 рублей, шаг аукциона — 81 560 рублей.

Впрочем интересен не столько сам аукцион, сколько история земельного участка. В частности, как пишут в группе «Новостройки», в 2013 году этот участок уже сдавался в аренду для тех же целей. ООО «Союз» собиралось построить на нём два 17-этажных дома. Был разработан и утверждён проект. Будущим домам даже присвоили номера 9 и 11 по ул. Михалицына. В том же году началось рытьё котлована, после чего работы были остановлены. По неофициальным источникам, это связано с сильной усадкой грунта. Так или иначе, ООО «Союз» отказалось от строительства на данном участке, получив взамен площадку на Раздольной улице.

В комментариях к этой записи говорится, что в начале года проходящая вплотную к участку дорога, соединяющая парковку Линии и Московское шоссе, уже была перекрыта из-за движения грунта. Тогда асфальт покрылся глубокими трещинами, а часть полотна сползла в овраг. Потенциальным покупателям квартир в этом месте стоит обратить внимание на предупреждения.