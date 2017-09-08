В Орле рабочие МУП «Зеленстрой» обустраивают купель в районе лодочной станции

17 января рабочие МУП «Зеленстрой» совместно со специалистами ГУ МЧС по Орловской области начали обустраивать крещенскую купель рядом с лодочной станцией в городском парке.

Как сообщили в «Зеленстрое», рабочие вырубили лед, затем поместили в прорубь заранее смонтированный каркас, на который натянута сеть.

К каркасу прикреплен «пол» из синтетического материала, таким образом вода будет оставаться прозрачной.

Купель оборудуется двумя сходами с деревянными перилами и ступеньками.

В день Крещения в 00.00 будет совершен чин Великого освящения воды. Купания завершатся в 00.00 20 января. Для безопасности граждан у купели будет организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, полицейских и спасателей.