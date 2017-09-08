В Орле рабочие МУП «Зеленстрой» обустраивают купель в районе лодочной станции

17 января рабочие МУП «Зеленстрой» совместно со специалистами ГУ МЧС по Орловской области начали обустраивать крещенскую купель рядом с лодочной станцией в городском парке.

Как сообщили в «Зеленстрое», рабочие вырубили лед, затем поместили в прорубь заранее смонтированный каркас, на который натянута сеть.

К каркасу прикреплен «пол» из синтетического материала, таким образом вода будет оставаться прозрачной.

Купель оборудуется двумя сходами с деревянными перилами и ступеньками.

В день Крещения в 00.00 будет совершен чин Великого освящения воды. Купания завершатся в 00.00 20 января. Для безопасности граждан у купели будет организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, полицейских и спасателей.

 

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Опубликовано 17 Янв 2018 в 18:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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