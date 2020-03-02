2 марта 2020



В Орле работников церковных лавок учили общаться с прихожанами

Руководитель службы протокола Орловской епархии иерей Максим Ерескин провел семинар по культуре общения с прихожанами для работников церковных лавок храмов города Орла. Встреча прошла 28 февраля по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.
Как сообщает Орловская митрополия, центральной темой встречи стали церковный этикет и психология общения с прихожанами. Участники семинара получили практические навыки по этим вопросам.
Не менее обсуждаемой была тема общения работников с людьми, которые приходят в храм впервые. Отец Максим рассказал участникам семинара о том, как бороться с суевериями прихожан и корректно объяснять их заблуждения.

 

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Опубликовано 02 Мар 2020 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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