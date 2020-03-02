В Орле работников церковных лавок учили общаться с прихожанами

Руководитель службы протокола Орловской епархии иерей Максим Ерескин провел семинар по культуре общения с прихожанами для работников церковных лавок храмов города Орла. Встреча прошла 28 февраля по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Как сообщает Орловская митрополия, центральной темой встречи стали церковный этикет и психология общения с прихожанами. Участники семинара получили практические навыки по этим вопросам.

Не менее обсуждаемой была тема общения работников с людьми, которые приходят в храм впервые. Отец Максим рассказал участникам семинара о том, как бороться с суевериями прихожан и корректно объяснять их заблуждения.