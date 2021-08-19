19 августа 2021



В Орле раскрыли кражу служебного терминала у проводника

Орловец задержан по подозрению в хищении служебного терминала у проводника.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел поступило сообщение, что проводник поезда Москва – Курск обнаружила пропажу своего рабочего терминала. Девушка оставила гаджет стоимостью 12 тысяч рублей на столе в своем рабочем купе в то время как сопровождала пассажиров к высадке из вагона. Вернувшись в купе, проводник обнаружила отсутствие рабочего терминала на прежнем месте.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался житель Орловской области 1958 года рождения, сотрудник московской коммерческой фирмы, возвращавшийся с вахты.

Задержанный пояснил оперативникам, что при высадке из вагона он зашел в открытое купе проводника, увидел на столе терминал, похожий на сотовый телефон, и, убедившись, что его никто не видит, присвоил чужое имущество.

Похищенный терминал, предназначенный для идентификации и обслуживания пассажиров, похититель хотел продать под видом сотового телефона, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

По данному факту дознавателем ЛО МВД России на станции Орел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, тайное хищение чужого имущества), информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 19 Авг 2021 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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