В Орле раскрыто разбойное нападение на 18-летнего парня

Сотрудники ОП№1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу раскрыли разбойное нападение.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, на молодого человека 1999 года рождения напали в Железнодорожном районе на улице Новосильской трое неизвестных. Парня избили и под угрозой ножа отобрали у него дорогостоящий мобильный телефон и сумку с документами.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №1 (по Железнодорожный район) СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Потерпевший подробно описал нападавших, их розыском занялись оперативники. Уже к вечеру того же дня полицейские установили личности нападавших — жителей Железнодорожного района 1995 -1998 годов рождения. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Злоумышленники признались в причастности к совершению преступления. Они также указали место, куда выбросили вещи потерпевшего. У одного из предполагаемых подозреваемых оперативники изъяли нож и похищенный мобильный телефон.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2017 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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