28 февраля 2020



В Орле расселили второй “карточный домик” — аварийную многоэтажку на Калинина

5-этажный аварийный дом №2 по улице Калинина в Орле находился в недопустимом техническом состоянии. Физический износ здания составлял 77%. В установленном законом порядке он был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом администрацией Орла надлежащие меры по обеспечению безопасности жителей многоквартирного дома не принимались.

В целях защиты прав граждан прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с иском с требованием признать бездействие администрации г. Орла незаконным и обязать администрацию города провести противоаварийные меры.Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Исполнение судебного решения находилось на контроле прокуратуры. Во исполнение решения суда органами власти проведен комплекс противоаварийных мероприятий по повышению несущей способности конструкрукций дома. В последующем принято решение о расселении жителей дома. В настоящее время жители дома расселены, дом отключен от систем коммуникаций — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Между тем, история получила продолжение на сессии городского совета. Как отметил депутат Головин, дом №2 имеет общую стену с соседним строением. Естественно, стена не рассчитана как внешняя опора и не утеплена. После того как дом №2 отключили от отопления — в соседнем здании начались серьезные проблемы. Необходимо как-то утеплить общую стену, чтобы люди не страдали из-за пустующих рядом квартир с выбитыми окнами.

 

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Опубликовано 28 Фев 2020 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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