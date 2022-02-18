В Орле рассказали, как внедряют искусственный интеллект

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было решено внедрить в городе интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Предполагалось, что искусственный интеллект сможет повысить безопасность на дорогах за счёт автоматизации процессов управления дорожным движением.

«Какой наш конечный результат? Первое – увеличение скорости движения по городу со среднего показателя 31 км/ч до 45 км/ч. Второе – снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В идеале, конечно, их быть не должно в принципе, но мы ориентируемся на снижение как минимум вдвое, при этом важно свести к нулю количество летальных исходов и в 2-3 раза уменьшить количество ранений», — рассказал замначальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.

Поставленные задачи будут достигаться с помощью «умного» оборудования, например, остановок. Их в городе уже восемь. Каждая может «следить» за пассажирами», тем самым оценивая пассажиропоток, и рассказывать о прибывающем общественном транспорте через электронные табло. А если произошла беда, в павильонах есть тревожные кнопки для вызова «112». Как действует система на практике можно понаблюдать на примере Первой Посадской. Павильон с умной камерой стоит в одном месте, а маршрутки и основной поток пассажиров находятся совершенно в другом. Что можно разглядеть за полсотни метров – вопрос риторический. Но власти уверены, что система когда-нибудь заработает. Второй момент, который виден уже сейчас – на табло отражаются далеко не все подъезжающие маршрутки. Что властям мешает навести порядок с передатчиками ГЛОНАСС уже сейчас – опять же вопрос риторический.

Еще одна составляющая, о которой мы уже неоднократно писали в газете — это умные светофоры. На улицах Орла установлено уже 15 таких устройств, оборудованных камерами, что позволяет следить за реальной дорожной обстановкой и корректировать фазы «умных» светофоров.

«Нам предстоит прийти к автоматизированному контролю движения транспорта, к оперативному управлению им. Поэтому наша задача – сделать «умными» не менее 50% всех светофоров города. У нас их сейчас всего 177», — уточнил Никита Митряев.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что датчики подсчета пассажиропотока ГЛОНАСС и камеры установлены в 13 машинах «Трамвайно-троллейбусного предприятия». С помощью получаемых данных можно корректировать количество общественного транспорта на определённых маршрутах – например, выпускать дополнительные единицы либо напротив, в межпиковые часы направлять автобусы на простой. До 2024 года планируется подключить к ИТС весь муниципальный транспорт.

Системой слежения оборудована и техника МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» – 18 единиц. Так, на навесном оборудовании установлены датчики угла наклона и камеры фиксации, что позволяет контролировать качество выполняемых работ. Кроме того, именно ИТС фиксирует маршрут спецтехники и именно по этим данным осуществляется приёмка работ по уборке города. Завершить внедрение ИТС в Орле планируется до 2024 года. Общий объём финансирования составляет 360 млн рублей.

Напомним, как сообщали наши коллеги из «Орловских новостей» — проект ИТС уже засветился в крупном скандале. В заметке «В Орле суд арестовал экс-главу УКХ Дмитрия Фролова» говорится, что «правоохранительные органы считают, что Фролов может быть причастен к мошенничеству в ходе заключения или исполнения муниципального контракта с ООО «НПО «ИТС» по вводу в эксплуатацию 1-й очереди интеллектуальной транспортной системы. Он был заключен в 2020 году. Фролов тогда был и.о. начальника УКХ. Стоимость контракта составила 80 млн рублей».