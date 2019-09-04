В Орле расскажут о проблемах пульмонологии

В областном центре 21 сентября в конференц-центре гостиницы «Орел» (на Площади Мира, д.4) пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы пульмонологии 2019». Участие в конференции для врачей бесплатное. Как сообщили организаторы, в рамках обсуждения будут рассмотрены вопросы гриппа и ОРВИ в преддверии респираторного сезона, новые клинические рекомендации по внебольничной пневмонии, информационное обострение ХОБЛ и применение антибиотиков при внебольничных инфекциях нижних дыхательных путей.