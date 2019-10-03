3 октября 2019



В Орле расскажут о «Родословной орловских театров» (12+)

В отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина со 3 по 31 октября 2019 года работает выставка – «Родословная Орловских театров».

Театральная история Орловского края насчитывает более двухсот лет.

На выставке экспонируются материалы об истории и современной деятельности орловских театров, их репертуаре, гастролях, актерах. Вниманию читателей предложены книги воспоминаний театральных художников Ильи Сегала и Моисея Рохлина.

Материал о крепостном театре графа Сергея Каменского представлен в изданиях: «Театр графа Каменского» из серии «Золотая книга Орловщины», книги Л. Н. Афонина «Повесть об орловском театре», в первом томе «Собрания научных трудов» А. Ю. Сарана, «Орловский государственный драматический театр им. И. С. Тургенева». Книга-альбом «Наш Орел… пролетая столетия…» познакомит с творческой деятельностью ведущих театров Орла. На страницах издания «В театральном Тургеневском Доме» отражены вехи развития орловского драматического театра: фестивали, гастроли театра, творческие встречи.

Выставка предназначена для учащихся, студентов, преподавателей, всех, кто интересуется театральным искусством.

 

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Опубликовано 03 Окт 2019 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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