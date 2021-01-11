В Орле «расскажут» «Сказки уснувшего леса» (12+)

16 января в 15.00 в областной библиотеке им. И. А. Бунина в рамках работы литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» состоится творческий вечер фолк-рок дуэта ЕЛЕФОЛК. «Сказки уснувшего леса» – так называется авторская программа Александра Лякишева и Эллы Ravvay.

В исполнении дуэта ЕЛЕФОЛК прозвучат средневековые баллады, авторские и ролевые песни, духовные стихи и лирические стансы.

Работники библиотеки напоминают о соблюдении масочного режима.