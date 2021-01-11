11 января 2021



В Орле «расскажут» «Сказки уснувшего леса» (12+)

16 января в 15.00 в областной библиотеке им. И. А. Бунина в рамках работы литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» состоится творческий вечер фолк-рок дуэта ЕЛЕФОЛК. «Сказки уснувшего леса» – так называется авторская программа Александра Лякишева и Эллы Ravvay.

В исполнении дуэта ЕЛЕФОЛК прозвучат средневековые баллады, авторские и ролевые песни, духовные стихи и лирические стансы.

Работники библиотеки напоминают о соблюдении масочного режима.

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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