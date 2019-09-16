16 сентября 2019



В Орле расследуют тяжкое преступление

15 сентября 2019 года в Железнодорожном районе города Орла в помещении магазина было обнаружено тело 34-летнего мужчины с проникающим колотым ранением шеи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления.  Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Орла, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшего  конфликта нанес потерпевшему несколько ранений гвоздём. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в помещении магазина.

16 сентября в ходе оперативного совещания руководитель следственного управления СК России по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров дал указание переквалифицировать действия подозреваемого на более тяжкий состав преступления, так как установлен еще один потерпевший. Мужчина ранен, информирует СУ СК по Орловской области.

 

В Орловской области выявлен очередной очаг африканской чумы свиней
В Орле пройдет международная выставка кошек, собак и мелких домашних животных
Орловский депутат стал магистром
Опубликовано 16 Сен 2019 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"