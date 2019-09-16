В Орле расследуют тяжкое преступление

15 сентября 2019 года в Железнодорожном районе города Орла в помещении магазина было обнаружено тело 34-летнего мужчины с проникающим колотым ранением шеи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Орла, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшего конфликта нанес потерпевшему несколько ранений гвоздём. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в помещении магазина.

16 сентября в ходе оперативного совещания руководитель следственного управления СК России по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров дал указание переквалифицировать действия подозреваемого на более тяжкий состав преступления, так как установлен еще один потерпевший. Мужчина ранен, информирует СУ СК по Орловской области.