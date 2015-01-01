В Орле рассматривают площадки для строительства еще трех школ

В Орле рассматриваются площадки для строительства еще трех школ, не считая ранее проанонсированной третьей очереди к 50-ой школе и реконструкции корпуса начальных классов в школе №35. Дело в том, что в Орловской области не выполнено поручение президента о переводе учащихся на занятия в одну смену. И хуже всего дела обстоят именно в Орле. Об этом на профильном комитете областного совета рассказала начальник облдепартамента образования Татьяна Шевцова.

Она пояснила, что рассматриваются варианты строительства школы в 909 микрорайоне, еще одной школы в Зареченском микрорайоне и в 13-ом микрорайоне в связи с активной застройкой жилья. Еще одна площадка площадка расположена в Орловском районе — это микрорайон Болховский. Всего в Орловской области 72 тысячи школьников, из них 13% учатся во вторую смену. В Ливнах ситуация по строительству школы сдвинулась с мертвой точки. Но всего необходимо перевести в первую смену порядка 9000 учеников, а это значит, что региону необходимо построить 9 новых школ.

Что касается закрытого корпуса начальных классов к школе №35, то ПСД пока не разрабатывается, так как по словам Шевцовой — документы быстро устаревают и ПСД начнут разрабатывать лишь когда будет ясность с финансированием строительства. Напомним, Орловская область планирует попасть в федеральную программу, которая предусматривает софинансирование федерального и областного бюджетов в соотношении 95% к 5%.