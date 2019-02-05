5 февраля 2019



В Орле растет число закрытых на карантин школ

По состоянию на 5 февраля, занятия полностью приостановлены в двадцати трех общеобразовательных учреждениях: №№3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 37, 38, 40, 49, 50, 51. Также на карантин закрыты 80 отдельных классов в школах: №№11, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 39.

Замглавы горадмиинстрации Екатерина Данилевская отметила, что в школы разосланы инструкции с просьбой усилить противоэпидемический режим. В частности, предлагается ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на зимний период, чаще проводить дезинфекцию в учебных классах. Школьников, педагогов и технический персонал, у которых будут выявлены признаки респираторных заболеваний, рекомендуется не допускать в образовательные учреждения. Снижение уровня заболеваемости ожидается со следующей недели, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 05 Фев 2019 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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