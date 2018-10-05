В Орле растет заболеваемость ОРВИ

В Орловской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, хотя пока еще не дошло до эпидемического уровня, а случаи гриппа вообще не регистрируются. С 24 по 30 сентября в области зарегистрировано 4 147 случаев заболеваний ОРВИ, две трети заболевших — дети в возрасте до 14 лет. При этом прививки против гриппа получили уже более 154 тысяч человек или каждый пятый орловец. Дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом (сахарный диабет, ожирение) имеют высокий риск возникновения серьезных осложнений от гриппа. Вакцина является самой эффективной мерой профилактики, а самое главное — позволяет избежать тяжелых осложнений, которые характерны для этого заболевания. Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается через 8-12 дней после введения вакцины и сохраняется до 12 месяцев. На введение вакцины могут проявиться местные и общие реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы. В течение последних 5 лет на территории области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.