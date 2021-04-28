28 апреля 2021



В Орле раздают георгиевские ленточки (6+)

27 апреля Орел присоединился к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».

Атрибут праздника на улицах города раздают волонтеры Победы и члены военно-патриотического клуба «Морпехи».

Получить ленточку можно в любом районе Орла: в Заводском районе — в сквере у памятника Героям-комсомольцам и на ул. Разведчика Воробьева (на пересечении с бульваром Молодежи), в Советском — в сквере Генерала Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном районе — на площади около КДЦ «Металлург».

 

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Опубликовано 28 Апр 2021 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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