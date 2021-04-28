В Орле раздают георгиевские ленточки (6+)

27 апреля Орел присоединился к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».

Атрибут праздника на улицах города раздают волонтеры Победы и члены военно-патриотического клуба «Морпехи».

Получить ленточку можно в любом районе Орла: в Заводском районе — в сквере у памятника Героям-комсомольцам и на ул. Разведчика Воробьева (на пересечении с бульваром Молодежи), в Советском — в сквере Генерала Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов, в Северном районе — на площади около КДЦ «Металлург».