В Орле разобрались с ночными отключениями света на улицах

График уличного освещения в Орле будет отрегулирован. Ранее на проблему неоднократно указывали в соцсетях местные жители. Поднимался вопрос и на профильном комитете горсовета. На рабочем совещании у главы горадминистрации заместитель по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин рассказал, что согласно новому графику включение света на улицах города происходит в 21.00, а выключение в 4.00. Из-за чего происходило погружение города в темноту — не уточняется. Между тем, дано поручение — не допускать подобного впредь. Как это можно сделать без выяснения причины — также осталось без ответа.