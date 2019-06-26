26 июня 2019



В Орле разобрались с ночными отключениями света на улицах

График уличного освещения в Орле будет отрегулирован. Ранее на проблему неоднократно указывали в соцсетях местные жители. Поднимался вопрос и на профильном комитете горсовета. На рабочем совещании у главы горадминистрации заместитель по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин рассказал, что согласно новому графику включение света на улицах города происходит в 21.00, а выключение в 4.00. Из-за чего происходило погружение города в темноту — не уточняется. Между тем, дано поручение — не допускать подобного впредь. Как это можно сделать без выяснения причины — также осталось без ответа.

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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