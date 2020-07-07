В Орле разработали устройство для более точной диагностики онкозаболеваний

Как утверждают разработчики, в перспективе новинка позволит ставить диагноз непосредственно во время проведения биопсии.

Специалисты научно-технологического центра биомедицинской фотоники, созданного в Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева в рамках развития опорного вуза, разработали устройство для диагностики очаговых и диффузных новообразований печени при проведении стандартной биопсии, и проводят его клинические исследования. Проект поддержан Российским научным фондом, и в будущем ученые рассматривают возможность обучения нейросети для распознавания опухолевой ткани, сообщил в интервью ТАСС ведущий научный сотрудник центра Андрей Дунаев.

«Это наш флагманский проект, он связан с минимально инвазивной хирургией, сейчас идут клинические исследования в Орловской областной клинической больнице, которые выполняет врач-хирург и по совместительству старший научный сотрудник центра Андриан Мамошин. Мы дооснастили стандартную иглу, которой врач-хирург выполняет тонкоигольную пункционную биопсию, установили световоды, которые позволяют определить, попала ли игла в цель, „помогают“ распознать новообразование», рассказал он, добавив, что специалисты также рассматривают «возможность обучения нейросети распознаванию опухолей».

Сейчас постановка диагноза занимает определенное время, пишет издание со ссылкой на Дунаева. Образцы тканей, забор которых проводится во время биопсии, направляются в лабораторию на исследование. Результат, как правило, бывает через три-семь дней. Новый метод в перспективе позволит поставить диагноз непосредственно во время проведения процедуры в режиме реального времени.

Прибор состоит из источника полихроматического излучения, системы подачи и сбора излучения, анализатора спектров и компьютера, и отличается тем, что содержит два источника монохроматического светового излучения. Фактически — это зонд с жестким окончанием менее 1 мм в диаметре, уточнил ученый центра. Компьютер оснащен нейросетевым модулем, что позволяет проводить обработку полученных данных и распознавать ткани во время проведения процедуры.

Проект по обучению нейросети потребует создания большой базы данных оптических свойств новообразований. Для этого прибор необходимо тиражировать и установить в ряде медицинских учреждений. Но на это нужны средства, сказал Дунаев, подчеркнув, что центр намерен провести работу по включению устройства в клиническую практику.