23 декабря 2021



В Орле развернулась ярмарка «Сказки на девяти дубах» (6+)

В Орле на ул. Ленина открылась традиционная новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти дубах».

Режим работы торговых павильонов – в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные – с 12.00 до 21.00.

Отдельный график для 31 декабря, 1, 6 и 7 января – с 12.00 до последнего покупателя.

На площади Ленина можно перекусить и согреться чаем и кофе. В ассортименте – мясные блюда (шашлык,  люля-кебаб, гамбургеры, хот-доги, пицца), супы, плов и пельмени во фритюре, картофель фри и сырные закуски, блинчики и кондитерские изделия, попкорн.

Такая же гастрономическая точка ближе к Новому году откроется в парке Победы. В парке уже установлены ёлка и световые инсталляции.

На ул. Ленина свои уникальные изделия предлагают члены Орловской гильдии мастеров и другие ремесленники.

Новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти дубах» продолжит работу до 15 января.

 

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Опубликовано 23 Дек 2021 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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