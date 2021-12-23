В Орле развернулась ярмарка «Сказки на девяти дубах» (6+)

В Орле на ул. Ленина открылась традиционная новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти дубах».

Режим работы торговых павильонов – в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные – с 12.00 до 21.00.

Отдельный график для 31 декабря, 1, 6 и 7 января – с 12.00 до последнего покупателя.

На площади Ленина можно перекусить и согреться чаем и кофе. В ассортименте – мясные блюда (шашлык, люля-кебаб, гамбургеры, хот-доги, пицца), супы, плов и пельмени во фритюре, картофель фри и сырные закуски, блинчики и кондитерские изделия, попкорн.

Такая же гастрономическая точка ближе к Новому году откроется в парке Победы. В парке уже установлены ёлка и световые инсталляции.

На ул. Ленина свои уникальные изделия предлагают члены Орловской гильдии мастеров и другие ремесленники.

Новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти дубах» продолжит работу до 15 января.